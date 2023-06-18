Прикарпатье накрыла мощная непогода: из-за сильных дождей резко вырос уровень воды

Значительные дожди на Прикарпатье вызвали резкое поднятие воды в горных и местных ручьях. Спасатели продолжают устранять последствия непогоды.

Спасатели и МВД обнародовали кадры непогоды на Прикарпатье. В результате поднятия уровня воды из-за сильных дождей произошло подтопление проезжей части автодороги местного значения.

Смотрите также Дожди, грозы и температура до +30: прогноз погоды на 18 июня

Последствия непогоды на Прикарпатье

В ГСЧС рассказали, что утром 17 июня было проведено внеплановое заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации и чрезвычайных ситуаций Верховинской РГА. К ликвидации последствий непогоды в селах Зеленое и Явирник привлекли 7 единиц техники.

В МВД отметили, что непогода на Прикарпатье повлекла за собой резкое поднятие уровня воды в горных реках и местных ручейках.

Сильные дожди привели к подтоплению дорог в селах Зеленое, Топильче и Яворник. Потоки воды также подмыли участок дороги местного значения С 090202 из-за чего усложнен проезд в село Пробойновка,

– рассказали в министерстве.

Добавили, что спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. Уже удалось расчистить проезжую часть автодороги С 090206 в селах Зеленое и Топильче. Движение транспорта возобновлено. Техника работает в урочище Шибене села Явирник.

В МВД подчеркнули, что людям, проживающим в зоне возникновения чрезвычайной ситуации, обеспечивают безопасность. Принято решение о приостановке спортивных сплавов (рафтинга) на территории Верховинского района.

Узнайте также Потеплеет по всей Украине: когда пригреет, какую высокую температуру прогнозируют

Последствия непогоды на Прикарпатье / Фото ДСНС, МВД

ОВА о ситуации в Ивано-Франковской области

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что:

на утро в Верховинском районе ситуация контролируемая. Осадки ослабли, но все еще остается высоким уровень воды в реке Черный Черемош.

В Белоберезской общине усложнены проезды в сел Пробойновка и Грамотное.

Ведется работа по возобновлению проезда в село Явирник и пограничный залог Шибены.

В Надвирнянском районе вечером 17 июня из-за стремительного поднятия уровня воды в горных ручейках было повреждено транспортное сообщение в село Вороненко Поляницкой общины со стороны Ворохты. Там проживают до 400 человек. В течение ночи дорожные службы проводили восстановительные работы участка для обеспечения проезда транспорта.

На ночь 17 июня в Солотвинской общине в селе Кричка поврежден участок дороги на улице Ивана Франко. Из-за этого не было проезда до 5 жилых домов. После спада уровня воды запланировано провести работы по очистке русла местного водоема.

По данным служб, в течение суток 18 – 19 июня на реках области ожидается повышение уровней воды на 0,3 – 1 метр. В бассейнах Прута и Днестра, особенно на горных притоках на 0,5 – 1,5 метра. Местами возможно формирование значительного склонового стока, в горных районах существует угроза локальных селевых потоков,

– отметила Онищук.

По ориентировочным прогнозам на картах Укргидрометцентра, кратковременные дожди на Прикарпатье, вероятно, будут