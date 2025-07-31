В российском городе Тырныауз из-за сильного ливня сошел селевой поток. Власти перекрыли движение транспорта и просят людей оставаться дома.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Селевой поток сошел в Кабардино-Балкарии

В городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии в России сошел селевой поток. Это произошло после интенсивных дождей. Поток охватил реку в районе города, из-за чего в микрорайоне Герхьожан полностью перекрыли движение транспорта.

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Как пишут росСМИ, местная администрация сообщила жителям об угрозе и обратилась к ним с призывом оставаться дома, не приближаться к потоку и следить за официальными обновлениями.

Ситуация со сходом селевого потока в этом регионе происходит не впервые. По данным пропагандистских медиа, во время предыдущего инцидента часть Тырныауза осталась без электроснабжения, а в Эльбрусском районе объявили режим чрезвычайной ситуации.

К слову, 30 июля Камчатка почувствовала самое сильное землетрясение за последнее время. Магнитуда толчков достигла более 8 баллов. Уже вечером того же дня в течение 10 минут зафиксировали пять афтершоков.