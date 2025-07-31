Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Селевий потік зійшов у Кабардино-Балкарії

У місті Тирниауз у Кабардино-Балкарії в Росії зійшов селевий потік. Це сталося після інтенсивних дощів. Потік охопив річку в районі міста, через що в мікрорайоні Герхьожан повністю перекрили рух транспорту.

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Як пишуть росЗМІ, місцева адміністрація повідомила жителів про загрозу та звернулася до них із закликом залишатися вдома, не наближатися до потоку й слідкувати за офіційними оновленнями.

Ситуація зі сходом селевого потоку у цьому регіоні стається не вперше. За даними пропагандистських медіа, під час попереднього інциденту частина Тирниаузу залишилася без електропостачання, а в Ельбруському районі оголосили режим надзвичайної ситуації.

До слова, 30 липня Камчатка відчула найсильніший землетрус за останній час. Магнітуда поштовхів сягнула понад 8 балів. Вже ввечері того ж дня впродовж 10 хвилин зафіксували п'ять афтершоків.