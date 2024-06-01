Москву снова накрыл ураган: ветер валит деревья
1 июня 2024, 22:55Читати новину українською
Столицу страны-агрессора накрыла мощная непогода. Вечером 1 июня начался ураган. Снова пройдут дожди, грозы и град.
Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. В сети уже обнародовали видео непогоды в Москве.
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Ураган в Москве
Вражеское МЧС сообщило, что в ближайшие пару часов в Москве будут дожди с градом и гроза. Ветер усилится до 15 метров в секунду. По прогнозам ураган продлится до 23:00.
Москву накрыл ураган: смотрите видео
Ветер уже повалил деревья. Кроме того, оторвал часть конструкций.
Непогода в России: смотрите видео
Россию накрыла непогода
- Мощная непогода в России продолжает бушевать. Кстати, 31 мая вражеские телеграм-каналы также активно распространяли кадры мощного урагана, града и дождей.
- Пропагандисты жаловались, что юг России страдает от мощных ливней и града.
- В городе Черкесск повалило деревья, побиты машины, разбита стеклянная крыша в одном из ТЦ. По предварительной информации, непогода уже нанесла значительный ущерб.
- В последний день весны под ударом стихии также оказались Москва. Автомобили ушли под воду. Ветер повалил деревья.