Из-за непогоды Львов и окрестности затопило: река вышла из берегов, подтоплены автостоянки

Из-за сильной непогоды затопило часть Львова, в частности реку Зубру, что вблизи города. Сейчас там невозможен проезд транспорта. Осадки будут идти до конца дня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет. Там обнародовали кадры, на которых видно затопление некоторых улиц города.

Смотрите также В части областей Украины объявили штормовое предупреждение: карта, где будет бушевать непогода

Какие последствия непогоды во Львове

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко сообщил, что во Львове подтопления наблюдаются на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная. Сейчас на местах работают аварийные бригады.

Однако пока не прекратятся дожди, полноценно устранить последствия подтоплений сложно. По прогнозам погоды дождь продлится сегодня целый день,

– говорится в сообщении.

Часть улиц затоплена во Львове / Львовский городской совет

В частности, из-за непогоды пострадали улица Трускавецкая, проспект Святого Иоанна Павла II. Также затоплена автодорога Т-14-16 Львов – Меденичи – Пустомыты вблизи населенного пункта Сокольники.

"Относительно перекрестков на территории Львова, то пока наши камеры наблюдения не фиксируют большого скопления воды. Информация обновляется", – добавляют в городском совете.

Под Львовом из-за сильных дождей наблюдают затопление: смотрите видео (автор – Марта Бутрин)

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 10 июля часть Украины снова накроет непогода. На Западе, Житомирской и Винницкой областях будут значительные, а на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди. Также ожидаются грозы.