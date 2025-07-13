Часть областей накроют дожди, грозы и шквальный ветер: когда и где ухудшится погода

В нескольких областях Украины 13 –14 июля ожидаются грозы, порывы ветра и местами град. В некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности.

Погодные условия могут осложнить работу инфраструктуры. Детали о сложных погодных условиях собрал 24 Канал.

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На какие регионы надвигается непогода?

По прогнозам синоптиков региональных метеорологических центров, во второй половине дня 13 июля и в течение суток 14 июля в нескольких регионах возможно ухудшение погодных условий. Непогода накроет Харьковскую, Ровенскую, Львовскую область и город, Ивано-Франковскую, Тернопольскую область и Черновцы. В связи с этим объявлен І (желтый) уровень опасности.

У Харьковской области 13 июля прогнозируется гроза, днем возможен град и шквальный ветер 15 – 20 метров в секунду.

Подобная ситуация ожидается и в Ровно и области. Во второй половине дня 14 июля предполагаются грозы и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

У Львове и области грозы продлятся с вечера 13 июля до конца следующих суток. Также возможен град и ураган тоже 15 – 20 метров в секунду.

На Ивано-Франковской области в понедельник, 14 июля, ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также ветер до 20 метров в секунду. Температура днем составит +27 – +29 градусов. В высокогорье Карпат немного прохладнее – от +18 до +23 градусов.

У Тернопольской и Черновицкой областях стоит ожидать грозы, кратковременные дожди и сильные порывы ветра. На дорогах прогнозируют снижение видимости во время осадков до 1 – 2 километров.

Напомним, в ряде областей объявляли штормовое предупреждение. Возможны трудности в работе транспорта и предприятий.