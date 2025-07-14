Жителей Львова призывают быть осмотрительными: на город надвигается непогода

Во вторник, 15 июля, на западные области ожидают ливни. В частности, непогода придет и во Львов.

Как сообщили во Львовском городском совете, на вторник синоптики прогнозируют в городе густой туман и грозу, передает 24 Канал.

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Какая погода будет во Львове?

Ночью и утром будет туман, видимостью 200 – 500 метров, а днем – гроза. Мэрия Львова призывает водителей и пешеходов быть осмотрительными.

В Укргидрометцентре тем временем рассказали, что днем в городе температура воздуха составит 25 – 27 градусов тепла. Ночью – 17 – 15 градусов. Ветер будет разгоняться со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Напомним, что 12 июля вечером в Харькове случился настоящий ураган. В результате непогоды в городе падали деревья, обрывались линии электропередач, затапливало улицы. Мощный ураган сорвал крышу склада книгоиздательства "Виват". Немало книг оказалось в воде.

В Чугуевском районе на 56-летнюю женщину упало дерево. От полученных травм она погибла. Ранения получили еще 5 человек, среди них – 7-летний ребенок.