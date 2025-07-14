Як повідомили у Львівській міській раді, на вівторок синоптики прогнозують у місті густий туман та грозу, передає 24 Канал.

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Яка погода буде у Львові?

Уночі та вранці буде туман, видимістю 200 – 500 метрів, а вдень – гроза. Мерія Львова закликає водіїв та пішоходів бути обачними.

В Укргідрометцентрі тим часом розповіли, що вдень у місті температура повітря становитиме 25 – 27 градусів тепла. Уночі – 17 – 15 градусів. Вітер розганятиметься зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Нагадаємо, що 12 липня увечері у Харкові трапився справжній буревій. Внаслідок негоди у місті падали дерева, обривалися лінії електропередач, затоплювало вулиці. Потужний ураган зірвав дах складу книговидавництва "Віват". Чимало книжок опинилося у воді.

У Чугуївському районі на 56-річну жінку впало дерево. Від отриманих травм вона загинула. Поранення отримали ще 5 людей, серед них – 7-річна дитина.