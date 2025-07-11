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24 Канал Новости Украины Будут ли сильные дожди и грозы в ближайшие дни
11 июля, 08:00
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Будут ли сильные дожди и грозы в ближайшие дни

Юлия Мурина

Чрезвычайные дожди накрыли Львовскую область 10 июля. Только за 12 часов во Львове выпало рекордное количество осадков. Также от непогоды страдал Луцк. Синоптики спрогнозировали, ждать ли дождей и грозы в ближайшие трое суток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди и грозы в Украине

В ближайшие трое суток на Левобережье, днем 12 июля также и в западных областях местами будут кратковременные дожди и грозы. Между тем на остальной территории Украины осадки не ожидаются.

Заметим, об опасных метеорологических явлениях на 11 – 13 июля Укргидрометцентр, по состоянию на вечер 10 июля, не предупреждал.

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Где будут дожди 11 – 13 июля / Скриншоты из Укргидрометцентра

Кстати, в западных, Житомирской и. Винницкой областях ночью +10 – +15 градусов, днем +19 – +24 градуса. На Востоке и Юго-Востоке ночью +20 – +26 градусов, днем будет сильная жара +35 – +38 градусов. На остальной территории ночью +14 – +19 градусов, днем +24 – +29 градусов.

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Почему на Западе были чрезвычайные дожди 10 июля

В Укргидрометцентре объяснили, что Запад 10 июля попал под влияние глубокого циклона. Он принес с собой не только снижение атмосферного давления, но и хорошо выраженную фронтальную систему. Речь идет о холодном и теплом фронтах.

В то же время синоптики отметили, что главное – вместе с холодными воздушными потоками туда поступает влага – насыщенная воздушная масса из акватории Средиземного и Адриатического морей.

Эксперты отметили, что именно эта влага – это ключ к пониманию мощных осадков. Она попадает во фронтальную зону, где происходят активные восходящие движения воздуха.

"При этих условиях водяной пар стремительно конденсируется, образуя густую многоярусную облачность и сильные дожди. В некоторых регионах выпадает более 30 – 60 миллиметров за несколько часов, что является критическим показателем для локальной гидрологической ситуации", – объяснили в Укргидрометцентре.