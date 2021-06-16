Непогода не желает покидать Украину: где ожидают грозы и шквальный ветер

В Украине 16 июня продолжит царить непогода. Почти по всей территории, кроме Запада, ожидают дожди, грозы и сильный ветер.
Из-за сложных погодных условий в части областей синоптики объявили и уровень опасности – желтый.
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Непогода 16 июня: где ожидать
В большинстве регионов прогнозируют дожди, грозы, в отдельных районах град, а также шквальный ветер – до 15 – 20 метров за секунду. Непогода охватит такие области:
- Киевскую,
- Винницкую,
- Черкасскую,
- Кировоградскую,
- Одесскую,
- Николаевскую,
- Херсонскую,
- Запорожскую,
- Днепропетровскую,
- Полтавскую,
- Сумскую,
- Харьковскую,
- Луганску.
Неблагоприятная погода в Украине: последние новости
- С начала лета украинцев не радует настоящая летняя погода. Зато в большинстве областей систематически идет дождь, фиксируют грозы и шквалы.
- 15 июня Днепр в очередной раз охватили грозы и сильный ветер: в городе пол часа длился обильный ливень. На проспекте Пушкина упало дерево, а на улице Бородинский поток воды смыл асфальт.
- В тот же день непогода царила и в Одессе. На поселке Котовского упали деревья. Кроме того, в результате ливня в море попало большое количество поверхностных вод.
- А 14 июня сильные дожди парализовали движение транспорта в Николаеве – некоторые машины останавливались, чтобы дождаться, когда уровень воды спадет.