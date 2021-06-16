Непогода не желает покидать Украину: где ожидают грозы и шквальный ветер

16 июня 2021 , 10:16
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

В Украине 16 июня продолжит царить непогода. Почти по всей территории, кроме Запада, ожидают дожди, грозы и сильный ветер.

Из-за сложных погодных условий в части областей синоптики объявили и уровень опасности – желтый.

Читайте также Непогода в Украине обесточила 177 населенных пунктов

Непогода 16 июня: где ожидать

В большинстве регионов прогнозируют дожди, грозы, в отдельных районах град, а также шквальный ветер – до 15 – 20 метров за секунду. Непогода охватит такие области:

  • Киевскую,
  • Винницкую,
  • Черкасскую,
  • Кировоградскую,
  • Одесскую,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую,
  • Запорожскую,
  • Днепропетровскую,
  • Полтавскую,
  • Сумскую,
  • Харьковскую,
  • Луганску.

Неблагоприятная погода в Украине: последние новости

  • С начала лета украинцев не радует настоящая летняя погода. Зато в большинстве областей систематически идет дождь, фиксируют грозы и шквалы.
  • 15 июня Днепр в очередной раз охватили грозы и сильный ветер: в городе пол часа длился обильный ливень. На проспекте Пушкина упало дерево, а на улице Бородинский поток воды смыл асфальт.
  • В тот же день непогода царила и в Одессе. На поселке Котовского упали деревья. Кроме того, в результате ливня в море попало большое количество поверхностных вод.
  • А 14 июня сильные дожди парализовали движение транспорта в Николаеве – некоторые машины останавливались, чтобы дождаться, когда уровень воды спадет.
Автор: Наталія Пристанська