Метели, снегопады и сильный ветер: в каких областях ухудшится погода

На выходных в части областей Украины ухудшится погода. Ожидаются метели и сильный ветер.

Где ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровня), какая будет погода на выходных, передает 24 Канал.

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Где ждать ухудшения погоды

В Укргидрометцентре отметили, что 3 февраля в большинстве областей Украины порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

Порывистый ветер в большинстве областей / Скриншот с Укргидрометцентра

В воскресенье, 4 февраля, в связи с метелями и снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Значительная снеголавинная опасность / Скриншот из Укргидрометцентра

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