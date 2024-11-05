Когда непогода с ветрами и мокрым снегом меня в Украине: синоптик ответила

Сейчас Украина находится под влиянием циклона, который расположен на северо-восток и принес в нашу страну ветры и местами мокрый снег ночью. Однако уже в ближайшие дни непогода должна пройти.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова синоптика Укргиродметцентра Натальи Птухи для NV.

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Когда непогода пройдет в Украине

Наталья Птуха рассказала, что вскоре циклон отойдет, а ветры утихнут. Так, уже с 5 ноября в большинстве областей воцарится антициклон и поле высокого давления с запада. Кроме того, ветер в дневные часы во всех областях постепенно ослабнет, а его скорость составит максимум 5 – 10 метров в секунду.

Только в восточных и северо-восточных областях 5 - 6 ноября еще могут быть остаточные процессы в виде небольшого мокрого снега,

– отметила синоптик.

Она также подчеркнула, что если в дальнейшем осадки и будут, то слабые и лишь местами. Впрочем, эта тенденция может задеть и киевлян.

Кроме того, Птуха предупредила жителей западных областей, прежде всего водителей, об утренних туманах в ближайшие дни.

Будут ли еще заморозки в Украине в ближайшие дни

Синоптик также рассказала, что в ночь на 5 ноября ожидаются заморозки по всей стране, температура воздуха будет колебаться от +2 до -5 градусов, и это самое холодное время в течение этой недели. Холодный воздух в целом задержится на несколько ночей.

Хотя в начале недели будет преобладать похолодание, во второй половине ожидается незначительное повышение температуры – от -2 до +4 градусов ночью. К концу недели морозы, скорее всего, исчезнут.

Дневная температура будет колебаться между +3 и +8 градусами тепла, несколько теплее будет в южных и юго-западных регионах, где максимальная температура может достигать от +8 до +13 градусов. И наоборот, в восточных регионах прогнозируется более прохладная дневная температура, пик которой составит не более +5 градусов.

В течение недели ожидается умеренное повышение дневной температуры до +11 градусов в большинстве областей, тогда как в южных регионах и на Закарпатье она может достичь +13 градусов.

В Киеве и окрестностях ночью 6 ноября возможен небольшой мокрый снег, но в дальнейшем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -3 градусов, днем от +5 до +7 градусов.

С 6 по 9 ноября в столице будет без морозов, ночные температуры составят от +1 до +4 градусов, а дневные – от +7 до +9 градусов.