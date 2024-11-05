Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова синоптикині Укргіродметцентру Наталії Птухи для NV.

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Коли негода мине в Україні

Наталія Птуха розповіла, що невдовзі циклон відійде, а вітри вщухнуть. Так, уже з 5 листопада у більшості областей запанує антициклон і поле високого тиску із заходу. Окрім того, вітер у денні години в усіх областях поступово ослабне, а його швидкість становитиме максимум 5 – 10 метрів на секунду.

Лише у східних та північно-східних областях 5 − 6 листопада ще можуть бути залишкові процеси у вигляді невеликого мокрого снігу,

– наголосила синоптикиня.

Вона також підкреслила, що якщо надалі опади й будуть, то слабкі та лише місцями. Втім, ця тенденція може зачепити й киян.

Окрім того, Птуха попередила жителів західних областей, передусім водіїв, про ранкові тумани найближчими днями.

Чи будуть ще заморозки в Україні найближчими днями

Синоптикиня також розповіла, що в ніч на 5 листопада очікуються заморозки по всій країні, температура повітря коливатиметься від +2 до -5 градусів, і це найхолодніший час впродовж цього тижня. Холодне повітря загалом затримається на кілька ночей.

Хоча на початку тижня переважатиме похолодання, у другій половині очікується незначне підвищення температури – від -2 до +4 градусів вночі. До кінця тижня морози, швидше за все, зникнуть.

Денна температура коливатиметься між +3 та +8 градусами тепла, дещо тепліше буде в південних та південно-західних регіонах, де максимальна температура може сягати від +8 до +13 градусів. І навпаки, у східних регіонах прогнозується прохолодніша денна температура, пік якої становитиме не більше +5 градусів.

Протягом тижня очікується помірне підвищення денної температури до +11 градусів у більшості областей, тоді як у південних регіонах та на Закарпатті вона може сягнути +13 градусів.

У Києві та околицях вночі 6 листопада можливий невеликий мокрий сніг, але надалі істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до -3 градусів, вдень від +5 до +7 градусів.

З 6 по 9 листопада у столиці буде без морозів, нічні температури становитимуть від +1 до +4 градусів, а денні – від +7 до +9 градусів.