Непогода в Украине обесточила 177 населенных пунктов

16 июня 2021 , 08:24
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Источник:

"Радіо Свобода"

Из-за непогоды по состоянию на утро среды, 16 июня, в Украине остаются обесточенными 177 населенных пунктов. Бригады облэнерго пытаются ликвидировать последствия гроз и шквальных ветров.

Без света остались жители 8 областей. Больше всего обесточенных населенных пунктов в Днепропетровской области.

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Какие области пострадали от непогоды

  • Днепропетровска – там обесточены 47 населенных пунктов;
  • Донецкая – там обесточены 39 населенных пунктов;
  • Полтавская – там обесточены 28 населенных пунктов;
  • Кировоградская – там обесточены 27 населенных пунктов;
  • Черкасская – там обесточен 21 населенный пункт;
  • Киевская – там обесточены 11 населенных пунктов;
  • Черновицкая – там обесточены 3 населенных пункта;
  • Запорожская – там обесточен 1 населенный пункт.

Штормовое предупреждение в Украине

  • Штормовое предупреждение в южных, центральных и восточных областях Украины объявили 15 июня. В течение дня большинство регионов страдали от гроз и шквальных ветров. Кроме того, спасатели предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках.
  • По состоянию на 16 июня штормовое предупреждение остается актуальным. По данным Укргидрометцентра, скорость ветра иногда достигает 15 – 20 метров за секунду.
Автор: Мар'яна Бекало