Страну охватили шквальный ветер, снегопад и гололед. Уровень опасности – первый (желтый).

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Днем в Украине порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, на высокогорье Карпат 25 – 30 метров в секунду, метель,

– говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что днем в Карпатах будет снежить. В Закарпатье ожидается сильный дождь и мокрый снег.

В Украине объявили штормовое предупреждение / Скриншот Укргидрометцентра

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