Країну охопили шквальний вітер, снігопад та ожеледиця. Рівень небезпечності – перший (жовтий).
До теми В Україну вже йде весна: прогноз погоди на 25 лютого
Вдень в Україні пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів на секунду, хуртовина,
– йдеться у повідомленні.
Синоптики зазначають, що вдень у Карпатах сніжитиме. На Закарпатті очікується сильний дощ та мокрий сніг.
В Україні оголосили штормове попередження / Скриншот Укргідрометцентру
Негода в Україні: останні новини
- 21 лютого у Львові та області через сильний вітер оголосили штормове попередження та 2 рівень небезпечності. Негода пошкодила 17 ліній електропередач. У зв'язку з цим понад 50 населених пунктів залишилися без світла.
- 19 лютого у Карпатах на горі Піп Іван розгулялася хуртовина. Там намело до 2 метрів снігу.
- 14 лютого у Києві спостерігалися значні пориви вітру. Як попередили синоптики, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.