Країну охопили шквальний вітер, снігопад та ожеледиця. Рівень небезпечності – перший (жовтий).

До теми В Україну вже йде весна: прогноз погоди на 25 лютого

Вдень в Україні пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів на секунду, хуртовина,

– йдеться у повідомленні.

Синоптики зазначають, що вдень у Карпатах сніжитиме. На Закарпатті очікується сильний дощ та мокрий сніг.

В Україні оголосили штормове попередження / Скриншот Укргідрометцентру

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