Большинство областей Украины накроет непогода: где объявили I уровень опасности

Несколько областей Украины накроет непогода 29 июля. Синоптики предупреждают о шквалах, значительных дождях и грозах.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на предупреждение Укргидрометцентра.

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Какая непогода надвигается на Украину?

Украинский гидрометцентр предупреждает о неблагоприятных погодных условиях во вторник, 29 июля. Грозы накроют почти всю территорию страны, кроме большинства районов Левобережья. В Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозируют сильные дожди.

Днем в центральных, Одесской и Николаевской областях возможен град и порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий на территории вышеперечисленных областей объявлен I (желтый) уровень опасности. Синоптики отмечают, что погодные явления могут вызвать осложнения для работы коммунальных, энергетических и строительных предприятий, а также для движения транспорта.

Первый (желтый) уровень опасности 29 июля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, из Европы в направлении Украины надвигается циклон Karlheinz. Он принесет с собой дожди с грозами, шквалы и град. В результате непогоды в Киевской области уже без электроснабжения остались десятки тысяч абонентов.