В Украине прогнозируют опасные и стихийные явления
На территории нашего государства ожидаются опасные и стихийные явления погоды. Они могут быть чуть ли не всю неделю.
Чего именно ждать, рассказал Игорь Кибальчич. Синоптик отметил, что местами не исключены эпизоды опасных и стихийных явлений погоды.
Кстати Дождей будет много: в каких областях на этой неделе может выпасть двухмесячная норма осадков
Град и шквалы
Эксперт писал, что в течение этой недели Украина будет находиться преимущественно в условиях пониженного атмосферного давления с преобладанием неустойчивых воздушных масс, а еще атмосферных фронтов различного типа.
Как следствие, практически ежедневно будут отмечаться дожди в сопровождении гроз, местами не исключены опасные явления погоды, такие как град и шквалистое усиление ветра,
– сообщил Кибальчич.
Добавил, что наибольшее количество осадков ожидается на Западе и Севере. Кое-где здесь даже может писать 1 – 2 месячных нормы.
Между тем в юго-восточной части – более сухая и жаркая погода.
Наибольшее количество дождей следует ожидать в западных и северных областях. Здесь местами может выпасть 1 – 2 месячных нормы. Более сухая и жаркая погода традиционно прогнозируется в юго-восточной половине Украины.
Прогноз погоды до конца недели
- В четверг, 13 июня, ночью в центральных и восточных областях, днем и в западных дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западной четверти, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +10 – +15, на Юге и Востоке +15 – +20. Днем +22 – +27; В Крыму, Приазовье и на Донбассе до +31 градуса.
- В пятницу ночью на Западе, днем на большей части территории Украины дожди с грозами, местами возможны град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ночью +11 – +16 градусов, на Юге и Востоке +15 – +20. Днем в западных и северных областях +19 – +24, в остальных +25 – +31.
- В субботу на большей части территории Украины дожди разной интенсивности, местами возможны град и шквалы до 17 – 22 метров нас секунду. Ночью +10 – +15, в южных и восточных областях +15 – +20 градусов. Днем +22 – +27, на Юге и в Крыму местами до +31.
- В воскресенье, 16 июня, ночью на Левобережье, днем в большинстве областей, кроме южных, также будут дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +12 – +17, днем +23 – +29