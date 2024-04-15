Сорванные крыши и провода: сильная непогода пронеслась по Запорожской и Днепропетровской областям

В Днепропетровской и Запорожской областях сообщают о сильной непогоде. Она причинила вред сразу нескольким общинам, кое-где есть обесточивание.

По состоянию на сейчас от вечерней непогоды больше всего страдает два района. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает 24 Канал.

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В Днепропетровской области бушует непогода

Вечерняя непогода всколыхнула Днепропетровскую область, сообщают о многочисленных последствиях. По словам Николая Лукашука, сейчас больше всего страдает Днепровский и Криворожский районы.

Отмечается, что в Новопокровской общине Днепровского района сильный ураган местами у домов взорвал и где-то сорвал крыши. Неблагоприятные погодные условия привели к порывам проводов, поэтому у населенных пунктов территориальных общин сейчас нет света.

Подобную ситуацию фиксируют и в Глееватской громаде Криворожского района. Также, к сожалению, не обошлось и без обесточивания.

По информации от ДТЭК также в Кривом Роге временно обесточены Терновский, Покровский, частично Саксаганский и Долгинцевский районы,

– говорится в сообщении главы Днепропетровского областного совета.

Он также выразил благодарность энергетикам и коммунальщикам за тяжелую работу в таких достаточно экстремальных условиях. В частности, на переулке Крушельницкой дерево упало на припаркованные автомобили.

В Запорожье также сложная ситуация

Корреспонденты Общественного сообщают, что в Запорожье сильные порывы ветра с дождем вызвали падение деревьев. Сейчас в городе работают бригады спасателей и коммунальных служб для ликвидации последствий непогоды.

По данным спасателей, сотрудники ГСЧС осуществили 15 выездов на ликвидацию последствий непогоды в Запорожье и Запорожском районе.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Запорожье / Фото ГСЧС Украины

Так, в одном из районов областного центра в результате порывов ветра ветви деревьев упали на жилой дом, что привело к повреждению 5 балконов и окна. Информация о пострадавших среди числа жителей областного центра не поступала,

– говорится в сообщении спасателей.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Запорожье / Фото ГСЧС Украины

Непогода задела и другие области

В частности, в КГГА отмечали, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице сохранится дождливая погода с грозами. Предприятия КК "Киевавтодор" готовы к ухудшению погодных условий и постоянно расчищают свои балансовые гидротехнические сооружения.

В Хмельницкоблэнерго сообщали, что из-за ночной грозы и сильных порывов ветра в Хмельницкой области были обесточены населенные пункты. Энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением света.

В то же время жителей Кировоградской области предупредили, что в результате неблагоприятных погодных условий, могут произойти обрывы проводов линий электропередач.