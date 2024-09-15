В Австрии тысячи ласточек и стрижей погибли из-за дождей и снегопадов

В Австрии тысячи ласточек и стрижей погибли из-за непогоды. Они как раз находились на пути в теплые края, когда попали под сильные дожди и снегопады.

Австрия и еще несколько стран Европы страдают от стихийного бедствия. К сожалению, уже известно об одном погибшем австрийском спасателе.

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Птицам пришлось бороться с голодом и холодом

Птицам в Австрии пришлось отчаянно бороться с голодом и холодом, которые стали смертельной опасностью для тысяч пернатых, в частности, ласточек и стрижей.

Из-за высокой влажности в воздухе нет насекомых, которыми бы перелетные птицы могли питаться во время полета, а низкие температуры еще больше истощают их.

Жители Вены, Нижней Австрии и Штирии распространяют фото сотен ласточек, которые пытаются спастись и согреться на подоконниках. А трупы птиц, которые не пережили непогоду, лежат прямо на тротуарах.

Птицы спасаются от непогоды в Австрии / Фото Tierschutz Austria

Мы видим абсолютно ослабленные стаи ласточек, которые не выживут без скорой помощи или даже уже мертвы,

– рассказали в зоозащитной организации Tierschutz Austria.

Там призвали местных жителей пострадавших птиц передавать в спасательные центры, а также собирают средства для еды.

"Мы постоянно на связи и в разъездах, но количество обращений за помощью превышает наши возможности. Поэтому мы срочно ищем людей с автомобилем и водительскими правами, которые могли бы забирать птиц из Вены и окрестностей и привозить их к нам", – написали активисты.

Активисты спасают птиц от непогоды / Фото Tierschutz Austria