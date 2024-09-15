Австрія та ще декілька країн Європи потерпають від стихійного лиха. На жаль, уже відомо про одного загиблого австрійського рятувальника.

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Птахам довелося боротися із голодом та холодом

Птахам в Австрії довелося відчайдушно боротися з голодом і холодом, які стали смертельною небезпекою для тисяч пернатих, зокрема, ластівок та стрижів.

Через високу вологість у повітрі немає комах, якими перелітні птахи могли б харчуватися під час польоту, а низькі температури ще більше виснажують їх.

Мешканці Відня, Нижньої Австрії та Штирії поширюють фото сотень ластівок, які намагаються врятуватися та зігрітися на підвіконнях. А трупи птахів, які не пережили негоду, лежать просто на тротуарах.

Птахи рятуються від негоди в Австрії / Фото Tierschutz Austria

Ми бачимо абсолютно ослаблені зграї ластівок, які не виживуть без швидкої допомоги або навіть вже мертві,

– розповіли у зоозахисній організації Tierschutz Austria.

Там закликали місцевих жителів постраждалих птахів передавати до рятувальних центрів, а також збирають кошти для їжі.

"Ми постійно на зв'язку та у роз'їздах, але кількість звернень за допомогою перевищує наші можливості. Тому ми терміново шукаємо людей з автомобілем та водійськими правами, які могли б забирати птахів з Відня та околиць та привозити їх до нас", – написали активісти.

Активісти рятують птахів від негоди / Фото Tierschutz Austria