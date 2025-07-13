Синоптики предупредили об угрозе повторного урагана в Харькове и области

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Синоптики предупредили, что в Харькове и области сохраняется угроза повторного урагана.

13 июля ожидается гроза, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– отметили в местном центре гидрометеорологии.

На Харьковщину снова направляется непогода / фото Харьковского гидрометцентра

Заметим, в результате вечерней непогоды на Харьковщине погиб 1 человек, еще 5 пострадали, из них один ребенок. Без света осталось около 30 тысяч абонентов.

Сильный ветер повалил деревья и даже поворотный башенный кран. Работу общественного транспорта пришлось изменить. В частности, по состоянию на утро временно не ездят трамваи №1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20, 27 и троллейбусы №11, 18, 27. Часть рейсов курсируют по измененным маршрутам.