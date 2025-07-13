30 тысяч абонентов без света, есть жертвы: власти озвучили последствия невиданной непогоды на Харьковщине

Вечером 12 июля Харьковскую область накрыла мощная непогода. Работы по устранению последствий урагана продолжаются до сих пор.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Что происходит в Харькове и области после урагана?

Так, из-за непогоды в Харьковской области погиб 1 человек, еще 5 пострадало, из них один ребенок. Без света осталось около 30 тысяч абонентов.

В Салтовском районе Харькова сорвало крышу частного дома, пострадало три человека. В Основянском районе в результате падения дерева травмы получила 7-летняя девочка. В Шевченковском районе города в результате падения дерева на автомобиль 52-летний мужчина получил травму головы. В Слободском районе упал поворотный башенный кран.

Башенный кран упал в Слободском районе Харькова / фото ОВА

В результате падения деревьев и повреждения контактных сетей в Харькове временно не курсируют трамваи №1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20, 27 и троллейбусы №11, 18, 27. Часть транспорта курсирует по измененному маршруту, сообщает городской совет.

Ураган наделал беды в Харькове / фото горсовета

56-летняя женщина погибла в селе Первомайское Чугуевского района в результате падения дерева.

В Харьковском районе от станции Покотиловка в сторону Мерефы упало дерево на электрический поезд.

Харьковщина пострадала от непогоды / фото ГСЧС

В Харьковском городском совете отметили, что первоочередные задачи – расчистка дорог Харькова, трамвайных путей, проездов в больницы и обеспечение всех коммунальных услуг в полном объеме. Работы будут продолжаться до полного устранения последствий невиданной до сих пор в городе непогоды.

13 июля в Харькове сохраняется угроза урагана. Синоптики прогнозируют грозу, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.