На Киев и область надвигается непогода: к чему готовиться

В Киеве и Киевской области объявили І уровень опасности (желтый) из-за непогоды. Сильный ветер может привести к определенным перебоям в электроснабжении, работе коммунальных предприятий или в движении транспорта.

Ожидается ветер 15 – 20 метров в секунду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Киеве.

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В Киеве будет непогода

С утра 30 июня до конца суток 30 июня в Киеве ожидается неблагоприятная погода. Скорость ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, – желтый. Это касается города Киева и Киевской области.

В гидрометцентре отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, по словам синоптиков, в течение суток 30 июня в Украине местами возможны незначительные кратковременные дожди и грозы. Ночью в большинстве южных, днем в большинстве западных и восточных областей осадков не прогнозируют.