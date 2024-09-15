Одесса уходит под воду, мощный ливень топит улицы: кадры того, что происходит в городе
В воскресенье, 15 сентября, Одессу накрыл настоящий погодный апокалипсис. В городе затопило дороги, а вода ручьями стекает по улицам.
В этот день Одесса напоминает настоящее озеро – кое-где вода достигает пояса. Некоторым горожанам приходится ведрами собирать последствия мощной непогоды. Что происходит в Одессе, передает 24 Канал.
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Погода в Одессе
Утром 15 сентября метеорологи предупредили жителей Одессы и области об опасных метеорологических явлениях. Там до конца суток будет сохраняться значительный дождь, местами сильный ливень, во время грозы порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду, видимость во время дождя 200 – 500 метров.
Одесское небо затянули темные облака: смотрите видео
Одесситы уже ощутили на себе первые проявления сентябрьской непогоды. Мощный дождь за короткое время затопил улицы Одессы, образовав ручьи и озера воды. Город превратился в итальянскую Венецию.
В горсовете сообщили, что из-за ливня в Одессе затруднено движение транспорта по улицам Небесной сотни, Балковской, Вильямса. Также подтопило улицы Евгения Чикаленко (бывшая Ак. Глушко), Химическую на углу Промышленной и Инглези.
Апокалипсис в Одессе: смотрите видео
Как можно заметить из видео, в городе "плывут" машины, а дома приходится буквально спасать от воды.
Погода в Одессе: смотрите видео 24 Канала