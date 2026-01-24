Под угрозой почти 200 миллионов человек: США накрывает исторический снежный шторм

Исторический снежный шторм надвигается на США и затронет большую часть страны. Под угрозой почти 200 миллионов человек, по меньшей мере в 18 штатах объявили чрезвычайное положение, а более 9 тысяч авиарейсов были отменены.

Сейчас буря движется в сторону Вашингтона и Нью-Йорка. Об этом сообщает NYT и SkyNews.

Смотрите также Стоит быть осторожными: синоптики предупредили об опасной погоде

Что известно о непогоде в США?

Непогода началась в ночь на 23 января.

Техас, Джорджия и Каролина первыми объявили превентивные объявления о чрезвычайном положении после того, как Национальная метеорологическая служба предупредила, что "почти все к востоку от Скалистых гор" пострадают от снега, гололеда и мороза.

Кое-где уже выпало до 15 сантиметров снега.

И это еще не максимум, ведь, по прогнозу, снежный покров местами составит около 30 сантиметров. В некоторых городах это будет наибольшее количество осадков за последние годы.

По некоторым данным, после снегопадов температура воздуха может опуститься ниже -20, а местами и до -40.

Непогода в США: смотрите видео

На фоне непогоды уже начались отключения электроэнергии.

Федеральное правительство США привело в режим готовности почти 30 поисково-спасательных команд. Подготовлено еду, одеяла и генераторы.

Жителям отдельно также советовали оставаться дома и запастись продуктами, фонариками, батарейками, радиоприемниками, зимней одеждой, лекарствами и тому подобное.

Стихийные бедствия в мире: последние новости