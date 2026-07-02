24 Канал собрал всю известную информацию о непогоде, обрушившейся на две области Украины.

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Что известно о непогоде, обрушившейся на Тернопольскую и Ровенскую области?

В Тернопольской и Ровенской областях 2 июля сильные ливни вызвали масштабные подтопления, затруднив движение транспорта и создав опасные ситуации для местных жителей. Больше всего от непогоды пострадало село Горинка Кременецкого района Тернопольской области. Как рассказал сельский голова Василий Бойко в эфире "Суспильного", за короткое время выпало аномально большое количество осадков, из-за чего вода с полей стремительно хлынула в населенный пункт и затопила центральную часть села возле автобусной остановки.

Последствия непогоды в Тернопольской области: смотрите видео

В результате подтопления был затоплен участок международной трассы М-19 Тернополь – Кременец. Для грузового транспорта организовали реверсное движение, а легковые автомобили направили в объезд по коммунальным улицам села. По словам местных властей, вода постепенно начала спадать, однако в селе были подтоплены как минимум два жилых дома.

Во время непогоды в Горинке едва не произошла трагедия. По информации очевидцев, двое детей зашли в воду, однако сильное течение начало их уносить. На помощь вовремя пришли взрослые и старшеклассники. Детей удалось спасти, им оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

В Тернопольской области затопило дорогу: смотрите видео

Сложная ситуация сложилась и в Ровенской области. Из-за сильного ливня подтопило участок международной трассы М-06 Киев – Чоп вблизи села Варковичи Дубенского района. Патрульная полиция ввела реверсное движение и контролирует проезд транспорта.

Последствия непогоды в Ровенской области: смотрите видео

Правоохранители призывают водителей быть особенно внимательными за рулем, соблюдать безопасную скорость, дистанцию и выполнять указания регулировщиков. На подтопленных участках дорог продолжают работать спасатели, полицейские и представители местных властей, которые ликвидируют последствия непогоды.

В результате осадков в Ровенской области затопило дороги: смотрите видео

Напомним, после рекордной жары на Львов обрушился мощный ливень с ураганом. Непогода повалила деревья, повредила здания и контактную сеть, из-за чего временно остановили движение нескольких трамвайных маршрутов.

К слову, в ближайшие дни в Украину придет похолодание. Уже 3–4 июля в большинстве областей пройдут дожди, грозы, шквалы и местами град, а с 5 июля осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха снизится на 3–6 градусов.