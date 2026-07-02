24 Канал зібрав все, що відомо про негоду, яка накрила дві області в Україні.

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Що відомо про негоду, яка накрила Тернопільщину та Рівненщину?

У Тернопільській та Рівненській областях 2 липня сильні зливи спричинили масштабні підтоплення, ускладнивши рух транспорту та створивши небезпечні ситуації для місцевих жителів. Найбільше від негоди постраждало село Горинка Кременецького району Тернопільської області. Як розповів сільський голова Василь Бойко для Суспільного, за короткий час випала аномально велика кількість опадів, через що вода з полів стрімко зійшла до населеного пункту та затопила центральну частину села поблизу автобусної зупинки.

Наслідки негоди на Тернопільщині: дивіться відео

Унаслідок підтоплення було залито ділянку міжнародної траси М-19 Тернопіль — Кременець. Для вантажного транспорту організували реверсний рух, а легкові автомобілі спрямували в об'їзд комунальними вулицями села. За словами місцевої влади, вода поступово почала спадати, однак у селі були підтоплені щонайменше два житлові будинки.

Під час негоди в Горинці ледь не сталася трагедія. За інформацією очевидців, двоє дітей зайшли у воду, однак сильна течія почала їх зносити. На допомогу вчасно прийшли дорослі та старші школярі. Дітей вдалося врятувати, їм надали необхідну медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

У Тернопільській області затопило дорогу: дивіться відео

Складна ситуація склалася й на Рівненщині. Через сильну зливу підтопило ділянку міжнародної траси М-06 Київ – Чоп поблизу села Варковичі Дубенського району. Патрульна поліція запровадила реверсний рух і контролює проїзд транспорту.

Наслідки негоди на Рівненщині: дивіться відео

Правоохоронці закликають водіїв бути особливо уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та виконувати вказівки регулювальників. На підтоплених ділянках доріг продовжують працювати рятувальники, поліцейські та представники місцевої влади, які ліквідовують наслідки негоди.

Внаслідок опадів на Рівненщині затопило дороги: дивіться відео

Нагадаємо, після рекордної спеки Львів накрила потужна злива з буревієм. Негода повалила дерева, пошкодила будівлі та контактну мережу, через що тимчасово зупинили рух кількох трамвайних маршрутів.

До слова, днями в Україну прийде похолодання. Уже 3 – 4 липня більшість областей накриють дощі, грози, шквали та місцями град, а з 5 липня опади поступово припиняться. Температура повітря знизиться на 3 – 6 градусів.