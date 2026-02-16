Украину накрыло мощное ненастье: в каких областях снегопады, а где массовые подтопления
- Украину накрыла непогода, в частности снегопады, подтопления, сильный ветер, ливни.
- Пострадали частные участки, жилые дома, автомобили, были трудности на трассах.
Непогода накрыла разные уголки Украины. С вечера 15 февраля некоторые области засыпало снегом, в других на утро фиксировали сильный ветер. Не обошли некоторые регионы и серьезные подтопления.
24 Канал собрал все, что известно сейчас о последствиях непогоды.
Какие последствия непогоды?
Киевская область
Киев и область приходит в себя из-за очередного снегопада. Сложная ситуация была на главных магистралях столицы. Пробки, в частности, образовались на въезде в Киев со стороны Житомира.
Кое-где водители стояли до 30 минут. Например, один из очевидцев утверждал, что пробка тянулась с Вышгорода до Оболони.
Ликвидация последствий непогоды / Фото КГГА
Днепропетровская область
На Днепропетровщину 16 февраля налетел сильный ветер.
В частности, в Кривом Роге из-за непогоды упало ограждение моста и повреждена трамвайная сеть.
Повреждения моста в Кривом Роге / Фото из соцсетей
Кроме того, падали даже светофоры. Зафиксировано по меньшей мере 2 таких случая.
Поврежденные светофоры / Фото Суспильного
Падают и ветви и деревья.
"Серьезные повреждения. Дорого будет ремонт, дорого. Также соседскую машину повредило. Коммунальщики только вот разобрали дерево", – рассказал житель Днепра Суспильному.
Водителей просят не парковать авто под деревьями и билбордами, а пешеходов – обходить металлические конструкции и временные сооружения.
Деревья падают на авто в Днепре / Фото из соцсетей
Шквальный ветер продержится в области до конца дня, также стоит ожидать похолодания.
Черниговская область
Тяжелым оказался понедельник, 16 февраля, и для Черниговщины.
За сутки в областном центре, как и обещали синоптики, выпало 14 сантиметров снега. Поэтому сейчас в целом снежный покров составляет около 32 сантиметров.
Техника и коммунальщики работают над расчисткой дорог.
Снегопад на Черниговщине / Фото ОВА
Львовская область
Львов и область тоже засыпало снегом. Ночью по городу работали 87 уборочных машин, утром задействовали еще 12 рейдеров и 63 мотощетки. Утром убирать город вышел 1331 дворник.
Снегопад во Львове / Фото городского совета
Ровенская область
На Ровенщине тоже бушевала снежная непогода. Сейчас проезд по трассам уже обеспечен, но вот ночью кое-где движение стояло в Дубенском районе и возле Гощи.
Из-за ситуации на дорогах случались и ДТП.
Обратите внимание! С начала суток, по состоянию на 11:00 16 февраля, по Украине было зафиксировано 377 вызовов о ДТП, 33 из которых были с пострадавшими. В частности, по Киеву было 87 вызовов, 3 из них – с пострадавшими, сообщили в Нацполиции.
ДТП на Ровенщине / Фото из соцсетей
Николаевская область
А в Николаевской области начались подтопления.
Так, из-за интенсивного таяния снега и обильных дождей в ряде общин зафиксировано подтопление приусадебных участков.
Пострадали населенные пункты Арбузинской, Каменномостовской, Кривоозерской, Синюхинобродской, Доманевской, Мостовской и Казанковской территориальных общин Первомайского, Вознесенского и Баштанского районов.
Подтопление на Николаевщине / Фото ОВА
Всего спасатели получили 23 сообщения о подтоплении 49 приусадебных участков в 17 населенных пунктах.
Сейчас подтопленными остаются приусадебные участки, жилые дома в селе Кумари Каменномостовской общины Первомайского района.
Херсонская область
Херсон и область тем временем страдают от шквального ветра и ливней.
В областном центре повалило деревья и было заблокировано движение по проезжим частям.
Одесская область
Одесская область также превращается в Венецию.
Кировоградская область
Уже 162 обращения из 26 общин Кировоградской области получили спасатели.
Вода подтопила много частных придомовых территорий, подвальных помещений и погребов.
Власти приказали обследовать все территории, находящиеся вдоль русел крупных рек, в частности Ингула, Сугоклеи.
Вода повысилась на Кировоградщине / Фото ОВА
Черкасская область
Подтопления коснулись и Черкасской области.
Река Высь вышла из берегов между селами Потоки (Калинопольской территориальной общины) и Надлак (Надлацкой территориальной общины Кировоградской области), что повлекло подтопление моста.
Движение транспорта по дороге С240801 (Слободка – Красный Хутор – Кобылянка) в направлении села Надлак ограничено. Объезд – через села Ямполь и Ярошовка.
Подтоплен мост / Фото Суспильного
В Черкасской области подразделения ГСЧС в целом уже 40 раз выезжали, чтобы помочь населению.
В то же время уже 18 февраля в Черкассах и по области выпадет до 15 сантиметров снега.
Харьковская область
Резкое поднятие уровня воды в последние дни и подтопление в частных усадьбах и жилом секторе произошло также в некоторых населенных пунктах Харьковской области.
Самая сложная ситуация была в Изюме и районе и в Барвенково, передает Суспильное со ссылкой на ГСЧС.
Подтопление на Харьковщине / Фото ГСЧС
В частности, в Изюме пострадали 139 частных жилых домов, а также подвал одной многоэтажки.
Подтопления фиксируют также в Харьковском, Чугуевском, Богодуховском, Берестинском районах.
В то же время в Харькове ситуация стабильная. Случаи подтоплений единичные.
Сумская область
Спасатели Сумской область тоже ликвидируют последствия подтоплений. Кое-где вода достигает колен.
В частности, в Тростянце затопило территорию учебного заведения.
В Донецкой области вода тоже подтопила домохозяйства, в частности в Краматорске.
Коммунальные службы откачивают воду и обеспечивают проезд транспорта на подтопленных участках.
Ситуация в Краматорске / Фото городского совета
С 16 февраля в Украине ожидается снижение температуры до -18 градусов.
Но похолодание будет непродолжительным. Уже с 18 февраля предполагается повышение температуры, может быть около нуля или и плюсовые значения.
Кроме того, в течение февраля погода будет меняться к более весенней. Синоптики прогнозируют, что выше климатической нормы на 1,5 градуса температура будет на Юге, в Крыму и на Востоке.