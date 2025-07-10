Украину накроют дожди и шквалы: в каких областях ожидать непогоду

В четверг, 10 июля, в Украине ожидается непогода. В ряде областей могут быть сильные порывы ветра, дожди и грозы.

Об этом сообщает 24 Канал. Украинский гидрометеорологический центр рассказал о непогоде в Хмельницкой, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Черкасской и Киевской областях.

Смотрите также Разница более чем в 20 градусов: в Украине прогнозируют сильные перепады температуры

Где ожидать непогоду

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях 10 июля в ряде областей Украины.

В Хмельницкой области могут быть порывы ветра до 20 метров в секунду и значительный дождь ночью. Там объявлен первый уровень опасности.

На Львовщине 10 июля, по оценкам синоптиков, будут сильные дожди, а по югу территории местами чрезвычайные. Ожидаются грозы и местами шквалы до 20 метров в секунду. Во Львове может быть сильный дождь, порывы ветра и град днем. По области объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

В Винницкой области ожидается гроза, а ночью дождь со значительными осадками до 49 миллиметров – там объявили первый уровень опасности.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, работы энергетических и коммунальных предприятий,

– отметили синоптики.

В Киеве и области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно южный с порывами до 12 метров в секунду. Температура по городу днем может быть +30...+32, а по области +29...+34.

В Черновицкой области объявили повышенный уровень опасности. Там ожидается гроза и значительный дождь ночью и утром. Днем может быть усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду.

В Черкасской области, вероятно, днем будут грозы, местами град от 6 до 19 миллиметров и шквалы ветра до 20 метров в секунду. В городе Черкассы днем 10 июля ожидаются грозы. В регионе объявлен повышенный уровень опасности.