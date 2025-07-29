В ряде регионов на протяжении последних дней прошли сильные ливни. В частности, большое количество осадков выпало на Житомирщине.

Свидетелями странного явления стали жители Житомира. Среди города они увидели играю карасей. Соответствующее видео распространяют местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Что известно о непогоде на Житомирщине?

Из-за аномальных осадков сильно затопило улицы, дороги и тротуары города. По данным метеорологических сервисов, за двое суток в Житомире выпало 89 миллиметров осадков – это 112 процентов от месячной нормы.

По иронии судьбы, на улице города прижились пресноводные рыбы из семейства карповых – караси. Они известны своей неприхотливостью к условиям жизни. Особенно распространен это вид рыбы в стоячих или медленнотекущих водоемах – озерах, прудах, болотах.

Караси в Житомире: смотрите видео

К слову, метеоролог Игорь Кибальчич спрогнозировал, какой будет погода в первые дни августа. В части областей будут идти дожди и грозы.

В Укргидрометцентре говорят, что средняя месячная температура в августе предполагается в пределах +20 – +26 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.