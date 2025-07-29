По улицам Житомира плавают караси: город затопило из-за непогоды
- Улицы Житомира затопило из-за сильных ливней, выпавших в регионе.
- В затопленном городе жители заметили карасей.
В ряде регионов на протяжении последних дней прошли сильные ливни. В частности, большое количество осадков выпало на Житомирщине.
Свидетелями странного явления стали жители Житомира. Среди города они увидели играю карасей. Соответствующее видео распространяют местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал.
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Что известно о непогоде на Житомирщине?
Из-за аномальных осадков сильно затопило улицы, дороги и тротуары города. По данным метеорологических сервисов, за двое суток в Житомире выпало 89 миллиметров осадков – это 112 процентов от месячной нормы.
По иронии судьбы, на улице города прижились пресноводные рыбы из семейства карповых – караси. Они известны своей неприхотливостью к условиям жизни. Особенно распространен это вид рыбы в стоячих или медленнотекущих водоемах – озерах, прудах, болотах.
Караси в Житомире: смотрите видео
К слову, метеоролог Игорь Кибальчич спрогнозировал, какой будет погода в первые дни августа. В части областей будут идти дожди и грозы.
В Укргидрометцентре говорят, что средняя месячная температура в августе предполагается в пределах +20 – +26 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.