Свідками дивного явища стали жителі Житомира. Серед міста вони побачили граю карасів. Відповідне відео поширюють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Що відомо про негоду на Житомирщині?

Через аномальні опади добряче затопило вулиці, дороги й тротуари міста. За даними метеорологічних сервісів, за дві доби у Житомирі випало 89 міліметрів опадів – це 112 відсотків від місячної норми.

За іронією долі, на вулиці міста прижилися прісноводні риби з родини коропових – карасі. Вони відомі своєю невибагливістю до умов життя. Особливо поширений це вид рию в стоячих або повільнотекучих водоймах – озерах, ставках, болотах.

Карасі у Житомирі: дивіться відео

До слова, метеоролог Ігор Кібальчич спрогнозував, якою буде погода в перші дні серпня. У частині областей йтимуть дощі та грози.

В Укргідрометцентрі кажуть, що середня місячна температура у серпні передбачається в межах +20 – +26 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.