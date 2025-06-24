Из-за непогоды на Львовщине обесточены 39 населенных пунктов
- Из-за сильных порывов ветра на Львовщине обесточены 39 населенных пунктов, из которых 8 полностью, 31 частично.
- Энергетики восстановили питание в большинстве пострадавших районов, привлекая 16 бригад и 24 единицы техники, и продолжают работы.
Из-за сильных порывов ветра в ночь на вторник на Львовщине остались без электроснабжения 39 населенных пунктов. Энергетики уже восстановили питание в большинстве из них и продолжают работы.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Львовскую областную военную администрацию. Сильные порывы ветра в ночь на вторник вызвали масштабные отключения электроснабжения во Львовской области.
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На Львовщине из-за сильного ветра массово отключили свет
По информации начальника Львовской ОГА Максима Козицкого, по состоянию на 08:00 обесточены 39 населенных пунктов: 8 – полностью, 31 – частично.
Энергетики уже восстановили питание большинства населенных пунктов и продолжают работу, а к восстановлению электроснабжения привлечено 16 бригад "Львовоблэнерго" в составе 68 работников и 24 единицы техники.
Отключения зафиксированы на 7 полностью и 6 частично обесточенных линиях электропередачи напряжением 6-10 кВ в разных районах области: Западном РЭС (Жовковская, Мостиска части), Южном РЭС (Стрыйская, Дрогобычская части), Карпатском РЭС (Самборская часть) и Восточном РЭС (Золочевская часть).
Максим Козицкий отметил безопасность.
Напоминаю, если Вы увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров,
– подчеркнул он.
В случае обнаружения повреждений электросетей немедленно сообщайте по бесплатному номеру 0-800-30-15-68 или через колл-центр по телефонам: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68. Оставить обращение можно также через чат-боты "Львовоблэнерго" в Viber и Telegram.
Если непогода вызвала падение деревьев или травмы, обращайтесь в экстренные службы по номерам 101, 112 или 103.