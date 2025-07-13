Гроза, шквальный ветер и град: когда во Львове снова будет бушевать непогода

Во Львове и области ожидается непогода вечером 13 июля и в течение суток следующего дня. Могут быть сильные порывы ветра, гроза и град.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Какая погода будет во Львове?

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Львовской области. Там вечером 13 июля и в течение суток следующего дня ожидаются грозы. 14 июля утром и днем местами шквалы до 20 метров в секунду и град.

Во Львове, в свою очередь, вечером 13 июля и в течение суток 14 июля также могут быть грозы. 14 июля утром и днем шквалы до 20 метров в секунду и град. Власти города прокомментировали опасность.

Сегодня до конца суток синоптики прогнозируют во Львове грозу, а на завтра шквальный ветер и град. Мэрия призывает горожан учитывать прогноз погоды и быть осмотрительными,

– отметили в городском совете.

В регионе объявлен первый (желтый) уровень опасности.