Про це пише 24 Канал із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Яка погода буде у Львові?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Львівської області. Там ввечері 13 липня та протягом доби наступного дня очікуються грози. 14 липня вранці та вдень подекуди шквали до 20 метрів за секунду та град.

У Львові, своєю чергою, ввечері 13 липня та протягом доби 14 липня також можуть бути грози. 14 липня вранці та вдень шквали до 20 метрів за секунду та град. Влада міста прокоментувала небезпеку.

Сьогодні до кінця доби синоптики прогнозують у Львові грозу, а на завтра шквальний вітер і град. Мерія закликає містян зважати на прогноз погоди та бути обачними,

– зазначили в міській раді.

У регіоні оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.