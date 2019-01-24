Непогода в Украине: движение транспорта восстановили во всех областях

В четверг, 24 января, восстановили движение транспорта в семи областях, где со вчерашнего дня вводили ограничения, в частности для крупногабаритного транспорта, из-за мощных снегопадов.

Об этом сообщили в "Укравтодоре".

Читайте также: Как в разных областях Украины справляются с непогодой: фото и видео

Речь идет о Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Николаевской и Полтавской областях.

К расчистке дорог от снега привлекли 1500 единиц техники и более 2000 сотрудников.

Николаевская область

С 08-00 ч. 24.01.2019 г. снято ограничение в движении для тяжеловесных транспортных средств на а/д М-13 Кропивницкий – Платоново, км 76 + 432 – км 157 + 067 (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью).

Въезд в г. Кропивницкий для всех видов транспорта открыто.

Въезд в г. Киев для всех видов транспорта открыто.

Сегодня в течение дня снег с дождем и дождь будут наблюдаться в центральных и восточных областях. Существует опасность гололеда. Просим учитывать эту информацию при планировании своих путешествий,

– добавили в службе.