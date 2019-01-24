Непогода в Украине: движение транспорта восстановили во всех областях
В четверг, 24 января, восстановили движение транспорта в семи областях, где со вчерашнего дня вводили ограничения, в частности для крупногабаритного транспорта, из-за мощных снегопадов.
Об этом сообщили в "Укравтодоре".
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Речь идет о Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Николаевской и Полтавской областях.
К расчистке дорог от снега привлекли 1500 единиц техники и более 2000 сотрудников.
Николаевская область
С 08-00 ч. 24.01.2019 г. снято ограничение в движении для тяжеловесных транспортных средств на а/д М-13 Кропивницкий – Платоново, км 76 + 432 – км 157 + 067 (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью).
Въезд в г. Кропивницкий для всех видов транспорта открыто.
Въезд в г. Киев для всех видов транспорта открыто.
Сегодня в течение дня снег с дождем и дождь будут наблюдаться в центральных и восточных областях. Существует опасность гололеда. Просим учитывать эту информацию при планировании своих путешествий,
– добавили в службе.
Напомним, в большинстве областей 23-24 января синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели, дождь, гололед и шквалы ветра. Полный перечень областей, где на полную будет бушевать непогода, смотрите здесь. В Карпатах уже выпало более 2 метров снега.
К слову, 23 января из-за сильного снегопада, который накрыл Киев, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Из-за непогоды столичная власть ограничила въезд в столицу для крупногабаритного транспорта – с 17:00 до 21:00. В общем, сильные снегопады привели к транспортному коллапсу в центральных и южных областях страны. Например, в Виннице за ночь намело 20 сантиметров снега.
Из-за непогоды в Украине ситуация на дорогах значительно осложнилась. Да, только за полсуток 23 января в полицию поступило 851 сообщение о ДТП.