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      Непогода в Украине: движение транспорта восстановили во всех областях

      73 Читати новину українською
      Движение транспорта возобновили во всех областях
      Движение транспорта возобновили во всех областях / Укравтодор

      В четверг, 24 января, восстановили движение транспорта в семи областях, где со вчерашнего дня вводили ограничения, в частности для крупногабаритного транспорта, из-за мощных снегопадов.

      Об этом сообщили в "Укравтодоре".

      Читайте также: Как в разных областях Украины справляются с непогодой: фото и видео

      Речь идет о Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Николаевской и Полтавской областях.

      К расчистке дорог от снега привлекли 1500 единиц техники и более 2000 сотрудников.

      Николаевская область
      С 08-00 ч. 24.01.2019 г. снято ограничение в движении для тяжеловесных транспортных средств на а/д М-13 Кропивницкий – Платоново, км 76 + 432 – км 157 + 067 (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью).

      Въезд в г. Кропивницкий для всех видов транспорта открыто.

      Въезд в г. Киев для всех видов транспорта открыто.

      Сегодня в течение дня снег с дождем и дождь будут наблюдаться в центральных и восточных областях. Существует опасность гололеда. Просим учитывать эту информацию при планировании своих путешествий,
      – добавили в службе.

      Напомним, в большинстве областей 23-24 января синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели, дождь, гололед и шквалы ветра. Полный перечень областей, где на полную будет бушевать непогода, смотрите здесь. В Карпатах уже выпало более 2 метров снега.

      К слову, 23 января из-за сильного снегопада, который накрыл Киев, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Из-за непогоды столичная власть ограничила въезд в столицу для крупногабаритного транспорта – с 17:00 до 21:00. В общем, сильные снегопады привели к транспортному коллапсу в центральных и южных областях страны. Например, в Виннице за ночь намело 20 сантиметров снега.

      Из-за непогоды в Украине ситуация на дорогах значительно осложнилась. Да, только за полсуток 23 января в полицию поступило 851 сообщение о ДТП.

       

      Теги: Новости Украины Укравтодор Авто Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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