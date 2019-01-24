Негода в Україні: рух транспорту відновили в усіх областях

Про це повідомили в "Укравтодорі".

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Йдеться про Київську, Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку, Одеську, Миколаївську та Полтавську області.

До розчищення доріг від снігу залучили 1500 одиниць техніки та понад 2000 співробітників.

Миколаївська область

З 08-00 год. 24.01.2019 р. знято обмеження в русі для великовагових транспортних засобів на а/д М-13 Кропивницький – Платонове, км 76+432 – км 157+067 (від межі із Кіровоградською областю до межі з Одеською областю).

В`їзд в м. Кропивницький для всіх видів транспорту відкрито.

В`їзд в м. Київ для всіх видів транспорту відкрито.

Сьогодні протягом дня сніг з дощем та дощ будуть спостерігатися в центральних та східних областях. Існує небезпека ожеледиці. Просимо враховувати цю інформацію при плануванні своїх подорожей,

– додали у службі.

Нагадаємо, у більшості областей 23-24 січня синоптики прогнозують сильні снігопади, хуртовини, дощ, ожеледицю та шквали вітру. Повний перелік областей, де на повну вируватиме негода, дивіться тут. У Карпатах вже випало понад 2 метри снігу.



До слова, 23 січня через сильний снігопад, який накрив Київ, на дорогах столиці утворилися численні затори. Через негоду столична влада обмежила в'їзд до столиці для великогабаритного транспорту – з 17:00 до 21:00. Загалом, сильні снігопади призвели до транспортного колапсу у центральних та південних областях країни. Наприклад, у Вінниці за ніч намело 20 сантиметрів снігу.



Через негоду в Україні ситуація на дорогах значно ускладнилась. Так, лише за півдоби 23 січня до поліції надійшло 851 повідомлення про ДТП.