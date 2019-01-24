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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Негода в Україні: рух транспорту відновили в усіх областях

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      Рух транспорту відновили в усіх областях
      Рух транспорту відновили в усіх областях / Укравтодор

      У четвер, 24 січня, відновили рух транспорту у семи областях, де від учора запроваджували обмеження. зокрема для великогабаритного транспорту, через потужні снігопади.

      Про це повідомили в "Укравтодорі". 

      Читайте також:   Як у різних областях України справляються з негодою: фото та відео

      Йдеться про Київську, Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку, Одеську, Миколаївську та Полтавську області. 

      До розчищення доріг від снігу залучили 1500 одиниць техніки та понад 2000 співробітників.

      Миколаївська область
      З 08-00 год. 24.01.2019 р. знято обмеження в русі для великовагових транспортних засобів на а/д М-13 Кропивницький – Платонове, км 76+432 – км 157+067 (від межі із Кіровоградською областю до межі з Одеською областю).

      В`їзд в м. Кропивницький для всіх видів транспорту відкрито.

      В`їзд в м. Київ для всіх видів транспорту відкрито.

      Сьогодні протягом дня сніг з дощем та дощ будуть спостерігатися в центральних та східних областях. Існує небезпека ожеледиці. Просимо враховувати цю інформацію при плануванні своїх подорожей,
      – додали у службі. 

      Нагадаємо, у більшості областей 23-24 січня синоптики прогнозують сильні снігопади, хуртовини, дощ, ожеледицю та шквали вітру. Повний перелік областей, де на повну вируватиме негода, дивіться тут. У Карпатах вже випало понад 2 метри снігу.     

      До слова, 23 січня через сильний снігопад, який накрив Київ, на дорогах столиці утворилися численні затори. Через негоду столична влада обмежила в'їзд до столиці для великогабаритного транспорту – з 17:00 до 21:00. Загалом, сильні снігопади призвели до транспортного колапсу у центральних та південних областях країни. Наприклад, у Вінниці за ніч намело 20 сантиметрів снігу. 

      Через негоду в Україні ситуація на дорогах значно ускладнилась. Так, лише за півдоби 23 січня до поліції надійшло 851 повідомлення про ДТП.

      Теги: Новини України Негода в Україні Авто Укравтодор
      Джерело: 24 Канал
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