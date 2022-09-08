Невосполнимая потеря, – Зеленский о смерти королевы Великобритании

Вечером 8 сентября стало известно, что скончалась королева Великобритании Елизавета II. На это печальное известие отреагировал президент Владимир Зеленский.

Он констатировал, что эта потеря непоправима. Президент выразил соболезнования.

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С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье. Наши мысли и молитвы с вами,

– сказал Зеленский.

Он также выразил соболезнования всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой.

Соболезнования от ОП и Зеленской

Елена Зеленская отреагировала на смерть королевы Елизаветы II. Она сказала, что королева была необыкновенным человеком, мать нации, ставшая легендой при жизни. Она навсегда останется в сердцах и памяти миллионов людей в мире.

Отреагировал на потерю советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что замена главы трона – это большая процедура, как и само захоронение. По словам Михаила Подоляка, это немного сместит фокус внимания мировых СМИ, которые будут сосредоточены на этой трагедии в Лондоне.

Подробнее о реакции Подоляка: смотрите видео