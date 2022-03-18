Непрерывные контратаки ВСУ серьезно ограничивают наступление России, – разведка Великобритании
Источник:Минобороны Великобритании
ВСУ непрерывно прибегают к активным контратакам в российско-украинской войне. Такими действиями наши защитники существенно ограничивают наступательные возможности врага.
Об этом информирует министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки.
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Непрерывные украинские контратаки заставляют Россию использовать большое количество войск для защиты собственных путей снабжения. Это серьезно ограничивает наступательный потенциал России,
– говорится в сообщении.
В то же время разведчики фиксируют проблемы материально-технического обеспечения российской армии:
- проблемы в маневрировании;
- отсутствие контроля над воздухом;
- ограниченные возможности передвижения.
В британском Минобороны указали, что все это также мешает обеспечить войска России даже предметами первой необходимости, такими как еда и топливо.
Потери россиян по состоянию на 17 марта
- Личный состав – около 14 тысяч человек;
- Танки – 444 единицы;
- Боевые бронированные машины – 1435 единиц;
- Артиллерийские системы – 201 единица;
- Средства ПВО – 43 единицы;
- Самолеты – 86 единиц;
- Вертолеты – 108 единиц;
- Автомобильная техника – 864 единицы;
- Корабли и катера – 3 единицы;
- Цистерны с топливом – 60 единиц;
- БПЛА оперативно – тактического уровня-11 единиц;
- Специальная техника – 10 единиц.