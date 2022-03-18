Непрерывные контратаки ВСУ серьезно ограничивают наступление России, – разведка Великобритании

ВСУ непрерывно прибегают к активным контратакам в российско-украинской войне. Такими действиями наши защитники существенно ограничивают наступательные возможности врага.

Об этом информирует министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки.

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Непрерывные украинские контратаки заставляют Россию использовать большое количество войск для защиты собственных путей снабжения. Это серьезно ограничивает наступательный потенциал России,

– говорится в сообщении.

В то же время разведчики фиксируют проблемы материально-технического обеспечения российской армии:

проблемы в маневрировании;

отсутствие контроля над воздухом;

ограниченные возможности передвижения.

В британском Минобороны указали, что все это также мешает обеспечить войска России даже предметами первой необходимости, такими как еда и топливо.

Потери россиян по состоянию на 17 марта