Неприемлемо, – в Еврокомиссии отреагировали на скандал с подводными лодками
21 сентября 2021 , 09:57Читати новину українською
Источник:CNN
В Еврокомиссии прокомментировали скандальную сделку Великобритании, США и Австралии, из-за которой Франция потеряла контракт на поставку подводных лодок. В ЕС возмущены.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что такое отношение к Франции является "неприемлемым". В ЕС хотели бы узнать, почему все случилось так.
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С одним из наших государств-членов обошлись неприемлемым образом,
– сказала политик.
Скандал из-за подводных лодок: что известно
- США, Великобритания и Австралия в сентябре 2021 года объявили о создании нового военного альянса AUKUS. Все ради углубления оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.
- Великобритания и Штаты пообещали Австралии создать собственный атомный подводный флот.
- В итоге Австралия заявила о расторжении военного "контракта века" с Парижем. Речь шла о поставках подводных лодок на сумму в размере несколько миллиардов долларов.
- Франция в ответ говорит о "серьезном подрыве доверия" со стороны Австралии.
- На фоне скандала саммит Франции и Великобритании, который должен был состояться на этой неделе, отменили.
- США отказываться от сделки с Австралией не собираются. Однако президент Джо Байден планирует позвонить Эммануэлю Макрону, чтобы подтвердить приверженность Штатов до Франции.