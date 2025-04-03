Неприятная история: политолог объяснил, как отличается отношение Трампа к Украине и Тайваню

Китай 1 апреля начал масштабные военные учения возле Тайваня. Это ответ Пекина на риторику Вашингтона по сдерживанию китайской агрессии.

Военные учения Китая прокомментировали в администрации Дональда Трампа, подчеркнув, что США не согласны с любыми "односторонними попытками изменить статус-кво силой или принуждением". В то же время Белый дом не комментирует "силу и принуждение" России в отношении Украины. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, которым он поделился с 24 Каналом, ситуация по Тайваню и Украине с точки зрения США имеют существенные различия.

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Украина может это использовать

Политолог отметил, что реакции Соединенных Штатов не стоит удивляться, потому что Китай пока не нападал на Тайвань, и у них нет проблемы "на земле". В то же время Россия совершила агрессию по отношению к Украине, к сожалению, еще в 2014 году. Поэтому Трамп и его администрация имеют дело с немного другой реальностью.

Они на самом деле так считают и от этого отталкиваются. Это для нас неприятная история. Поэтому Украине нужно искать другие варианты, как выходить из этой ситуации и как двигаться дальше,

– пояснил он.

Однако история об отношениях Китая и Тайваня, по мнению политолога, может быть определенным аргументом, который Украина может использовать в перспективе. Например, по договору о помощи, который существует между США и Тайванем, и вообще системе взаимоотношений, выстроенной между этими странами.

Украина может ее взять за основу, с учетом определенных обстоятельств и нашей специфики, и попробовать применить на практике. Особенно актуальным это может быть в контексте будущего завершения российско-украинской войны,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Администрация Трампа признает, что в Украине должно быть не просто временное прекращение огня, а устойчивое перемирие. Очевидно, по мнению политолога, это потребует определенных гарантий.

Обратите внимание! В Белом доме отреагировали на учения Китая вблизи Тайваня, отметив, что Трамп "подчеркивает важность сохранения мира в Тайваньском проливе, поощряя мирное решение проблем". В то же время Государственный департамент подтвердил преданность США Тайваню и другим союзникам и партнерам, когда Китай демонстрирует "тактику запугивания и дестабилизационное поведение".

Поэтому Украине нужно максимально использовать эту историю, чтобы сложились условия для подписания будущих документов между Украиной и Соединенными Штатами.

Отметим, что Китай начал крупные военные учения вокруг Тайваня в ответ, в частности, на заявление главы Пентагона Пита Хэгсета "сдержать" китайскую агрессию.

В военных учениях Китая участвуют не менее 19 военных кораблей, и это является рекордным количеством с мая 2024 года. Тогда Пекин проводил маневры после инаугурации президента Тайваня.