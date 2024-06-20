Неприятные последствия ночной атаки: в Укрэнерго увеличили количество ограничений

Российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в ночь на 20 июня. Вследствие вражеского удара в Укрэнерго увеличили объем ограничений потребления.

Объемы потребления электроэнергии будут увеличены с 11:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

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Какими будут ограничения электроснабжения 20 июня

Сегодня, 20 июня, в результате ночной российской атаки объем ограничений потребления увеличен с 11:00,

– сообщили в Укрэнерго.

Информацию о том, как эти изменения повлияют на графики почасовых отключений можно узнать на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

Заметим, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением, ограничиваться не будет.

В Минэнерго сообщили, что в результате ночных обстрелов в Винницкой области отключались около 218 тысяч абонентов в 427 населенных пунктах. По состоянию на утро всех запитали.

Впрочем, в Киевской области в результате вражеской атаки на утро остаются обесточенными 7273 абоненты в 10 населенных пунктах.