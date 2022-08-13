Если россию не признают террористом, это создаст проблемы для США: политолог объяснил угрозы

москва предупредила США – если они признают россию – государством-спонсором терроризма, то это будет точкой невозвращения. Вероятно, подобная истерия означает, что Вашингтон близок к такому решению.

Об этом 24 каналу рассказал политолог-американист, аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов. Он отметил, что эта дискуссия проходит определенными волнами.

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США близки к принятию решения

По его мнению, сейчас начинается еще одна волна, означающая, что США будут еще ближе к этому решению. Как он отметил, россия на этой неделе заявила, что она не может допустить инспекции с американской стороны, касающейся объектов связанных с ядерной безопасностью в рамках договора СНВ-3, который Джо Байден и Владимир Путин продлили в 2021 году до 2026 года.

По словам Фарапонова, москва заявила, что якобы из-за санкций не может допустить американских представителей к таким проверкам. Именно поэтому сейчас следует ожидать зеркальных шагов.

Владислав Фарапонов Политолог-американист, аналитик "Интерньюз-Украина" Видим, что они тоже поднимают ставки, понимают, что это действительно близко. Этот вопрос довольно дискуссионный. Здесь много даже не политики, а юридических тонкостей внутри США и понимания того, что этот статус дает.

Гибкость в законодательстве США

Он также отметил, что есть случаи, когда отдельные государства признавали спонсорами терроризма, затем их убирали из этого списка, позже снова добавляли. То есть на самом деле есть определенная гибкость в американском законодательстве по этому вопросу.

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"Если когда-нибудь россия перестанет быть сегодняшней россией, то Соединенные Штаты Америки смогут убрать ее из этого списка", – подчеркнул Фарапонов.

Действовать нужно немедленно

Как он отметил, несмотря на аргумент госсекретаря США Энтони Блинкена, что якобы и так уже ввели много важных и мощных санкций против россии, а перечень дополнительных санкций почти исчерпан – на самом деле это не так. Именно к этому и апеллируют американские законодатели в обеих палатах конгресса, призывающих признать россию государством-спонсором терроризма.

Владислав Фарапонов Политолог-американист, аналитик "Интерньюз-Украина" Здесь самый главный довод не технический, а фактический. Если сейчас не признать россию спонсором терроризма, то что же делать с другими государствами, в которых, возможно, основания для этого не столь очевидны?

Проблемы, которые могут возникнуть

Он отметил, что такой принцип ложится в канву недавнего заявления Блинкена. Тогда он сказал – если сейчас не остановить россию, это будет означать "открытый сезон охоты по всему миру".

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То есть другие государства, в частности Блинкен намекал на Китай, будут смотреть на отсутствие коллективной реакции, и тогда у них будут развязаны руки. Именно поэтому если сейчас ничего не сделать, то потом будет поздно.

Владислав Фарапонов Политолог-американист, аналитик "Интерньюз-Украина" Поэтому в администрации, несмотря на все противоречия, больше плюсов, чтобы это сделать, чем искать определенные возражения, почему этого делать не стоит, оттягивать, или ждать реакции россии.

По его мнению, США и так должны быть готовы ко всем реакциям россии, в частности, возможное вмешательство в промежуточные выборы, кибератаки. Однако это уже все было, потому это совсем не новая история.

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