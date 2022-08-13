Про це 24 каналу розповів політолог-американіст, аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов. Він зазначив, що ця дискусія відбувається певними хвилями.

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США близькі до ухвалення рішення

На його думку, зараз починається ще одна хвиля, яка означатиме, що США будуть ще ближчі до цього рішення. Як він зазначив, росія на цьому тижні заявила, що вона не може допустити інспекції з американського боку, яка стосується об'єктів пов'язаних з ядерною безпекою в рамках договору СНО-3, який Джо Байден та владімір путін продовжили у 2021 році до 2026 року.

За словами Фарапонова, москва заявила, що нібито через санкції не може допустити американських представників до таких перевірок. Саме тому зараз слід очікувати дзеркальних кроків.

Владислав Фарапонов Політолог-американіст, аналітик "Інтерньюз-Україна" Бачимо, що вони теж підіймають ставки, розуміють, що до цього справді близько. Це питання доволі дискусійне. Тут багато навіть не політики, а юридичних тонкощів всередині США й розуміння того, що цей статус дає.

Гнучкість у законодавстві США

Він також зазначив, що є випадки, коли окремі держави визнавали спонсорами тероризму, потім їх прибирали з цього списку, пізніше знову додавали. Тобто насправді є певна гнучкість в американському законодавстві щодо цього питання.

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"Якщо колись росія припинить бути сьогоднішньою росією, то Сполучені Штати Америки зможуть прибрати її з цього списку", – наголосив Фарапонов.

Діяти потрібно негайно

Як він зауважив, пропри аргумент держсекретаря США Ентоні Блінкена, що нібито й так вже ввели багато важливих та потужних санкцій проти росії, а перелік додаткових санкцій майже вичерпаний – насправді це не так. Саме до цього й апелюють американські законодавці в обох палатах конгресу, які закликають визнати росію державою-спонсором тероризму.

Владислав Фарапонов Політолог-американіст, аналітик "Інтерньюз-Україна" Тут найголовніший аргумент не технічний, а фактичний. Якщо зараз не визнати росію спонсором тероризму, то що ж робити з іншими державами в яких, можливо, підстави для цього не такі очевидні?

Проблеми, які можуть виникнути

Він зауважив, що такий принцип лягає в канву нещодавньої заяви Блінкена. Тоді він сказав – якщо зараз не зупинити росію, то це означатиме "відкритий сезон полювання по всьому світу".

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Тобто інші держави, зокрема, Блінкен натякав на Китай, дивитимуться на відсутність колективної реакції, і тоді у них будуть розв'язані руки. Саме тому, якщо зараз нічого не вдіяти, то потім буде пізно.

Владислав Фарапонов Політолог-американіст, аналітик "Інтерньюз-Україна" Тому в адміністрації попри всі суперечності таки більше плюсів, щоб це зробити, аніж шукати певні заперечення, чому цього робити не варто, відтягувати, або чекати на реакцію росії.

На його думку, США й так повинні бути готовими до всіх реакцій росії, зокрема, можливе втручання у проміжні вибори, кібератаки. Однак це вже все було, тому це зовсім не нова історія.

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