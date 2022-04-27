В нескольких местах в Мариуполе появился Wi-Fi

Мариупольцы долгое время оставались без связи. Сейчас в городе есть несколько мест с доступом в интернет.

Об этом 27 апреля сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он сообщил адреса, где есть Wi-Fi.

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"Кроме Порт-Сити появились точки Wi-Fi в помещении бывшего АТБ на Восточном и по адресу улица Пашковского, 64. Сообщайте близким и родным. Связь – это глоток чистого воздуха", – написал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российским убийцам удалось захватить часть Мариуполя. Люди обозначают одинокие дома, которые уцелели, чтобы оккупанты не прибегали к мародерству. Они пишут на дверях, что здесь живут люди.

Андрющенко отметил, что это уже перестало работать, потому что рашисты проводят в городе "национализацию". Они обозначают постройки буквами Z и V. Мариупольцы вынуждены искать новое жилье вместо собственного.

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