В нескольких областях Украины ввели отключение света

Утром 28 февраля по меньшей мере в четырех областях применяют отключение света. В части – экстренные, поэтому графики не действуют.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК и Сумыоблэнерго.

По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применяют экстренные отключения. Об этом сообщили в ДТЭК около 07:00. Указали, что в случае перемен будут оперативно информировать в телеграм-канале.

Важно! При экстренных отключениях электроэнергии графики не действуют.