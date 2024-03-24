Николаевщина и Одесщина были под атакой "Шахедов": ПВО сбивало дроны-камикадзе

Российские военные поздно вечером 24 марта запустили несколько групп дронов-камикадзе. Воздушные силы предупреждали, что "Шахеды" летели в направлении Одессы.

Об угрозе атаки дронами-камикадзе стало известно около 23:40. Тогда в Воздушных силах ВСУ сообщили о том, что с Черного моря в направлении Одессы летят несколько групп "Шахедов". Важно не игнорировать воздушную тревогу и переходить в укрытие.

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Что известно об угрозе атаки "Шахедами"

25 марта

Воздушные силы пишут об отбое угрозы атаки дронами-камикадзе. Будьте осторожны, покидая укрытия.Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал: "Идет антимопедная работа. Пока -2 у нас. Но еще летят".Воздушные силы пишут: "Несколько групп ударных вражеских БПЛА на юге Николаевской области, вектор движения северный".Силы обороны Юга написали, что идет боевая работа в Одесской области.

24 марта

Местные СМИ пишут, что в некоторых районах города пропал свет. Это также подтверждают наши журналисты, которые сейчас находятся в Одессе.Местные СМИ пишут о том, что слышно на Одесщине работу ПВО. Напоминаем, что во время воздушной тревоги важно находиться в укрытиях или хотя бы соблюдать правило двух стен.По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях.Воздушные силы пишут: "Несколько групп ударных вражеских БПЛА в акватории Черного моря, вектор движения северо-западный (Одесса).Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям Одессы и Одесской области. Он призвал их находиться в укрытиях до отбоя, ведь существует угроза атаки беспилотниками.