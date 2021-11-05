Несколько раз ударил ножом в шею: в Киеве мужчина избил и чуть не убил своего отца

Во время семейного конфликта в Киеве сын с кулаками набросился на отца и несколько раз ударил его ножом в шею. За жизнь 72-летнего пострадавшего в реанимации борются врачи.

Нападающему уже сообщили о подозрении. Если его вину докажут, мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Об инциденте правоохранителям сообщили медики. Они рассказали, что возле дома на проспекте Георгия Гонгадзе оказали помощь мужчине, у которого были ножевые ранения шеи.

Детали от правоохранителей

По данным правоохранителей, конфликт в семье разгорелся потому, что сын на протяжении длительного времени нигде не работает и не зарабатывает денег.

Во время выяснения отношений сын набросился на отца, ранил его, а затем скрылся с места происшествия.

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