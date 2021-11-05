Несколько раз ударил ножом в шею: в Киеве мужчина избил и чуть не убил своего отца
Источник:"Информатор"
Во время семейного конфликта в Киеве сын с кулаками набросился на отца и несколько раз ударил его ножом в шею. За жизнь 72-летнего пострадавшего в реанимации борются врачи.
Нападающему уже сообщили о подозрении. Если его вину докажут, мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.
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Об инциденте правоохранителям сообщили медики. Они рассказали, что возле дома на проспекте Георгия Гонгадзе оказали помощь мужчине, у которого были ножевые ранения шеи.
Детали от правоохранителей
По данным правоохранителей, конфликт в семье разгорелся потому, что сын на протяжении длительного времени нигде не работает и не зарабатывает денег.
Во время выяснения отношений сын набросился на отца, ранил его, а затем скрылся с места происшествия.
Трагедия под Днепром
- В Никопольском районе близ Днепра столкновение между двумя мужчинами завершилось трагедией. Как следствие, один из участников конфликта скончался в больнице.
- Местные СМИ рассказали, что погибший приехал к своим родственникам на поминальный вечер.
- Когда он уходил от родных, на улице оказался в эпицентре ссоры.
- Впоследствии она переросла в драку.
- В бессознательном состоянии пострадавшего нашли случайные прохожие.
- Он умер на следующий день.