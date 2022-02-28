Несколько штатов в США отказались от продажи российской водки, – СМИ
Источник:CNN
В США снимают с продаж российскую водку. Соответствующее решение было принято в несколько штатах.
В Соединенных Штатах Америки прекратят как покупку, так и продажу водки, которую производит компания "Российский стандарт".
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"Нет" алкоголю России
Министерству торговли штата Огайо поручил сделать это губернатор Майк Дэвайн.
Такое же решение было принято и в Нью-Гэмпшире. Как сообщил губернатор Крим Сунуна, там не будут продавать спиртные напитки и вина российского производства.
Поддерживаем народ Украины в его борьбе за свободу,
– говорят губернаторы.
Решение об ограничении алкоголя оккупантов приняли Юта и Техас. Там на полках магазинов больше не будет этого продукта.
В штате Нью-Йорк запретили компаниям своего региона вести бизнес с Россией. Губернатор сообщила, что в регионе готовы принимать беженцев из Украины.
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