Ограничение Starshield над всей Украиной, включая ТОТ – очень плохой сигнал, – Зеленский
13 ноября Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в Украине. В частности, он сообщил, что ограничения Starshield над всей Украиной по-прежнему действуют.
Об этом говорится в его официальном телеграм-канале. Он призвал профильные ведомства немедленно установить контакт с партнерами в США.
Что сказал президент
Зеленский сообщил, что министр обороны и главнокомандующий ВСУ доложили о ситуации с Starshield.
Ограничения сохраняются вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины.
Временно оккупированная территория Украины является нашей, нашей суверенной территорией, и ограничение скорости там – это очень, очень плохой сигнал. Это ограничивает нашу способность перехватывать реактивные "Шахеды" и противодействовать другим дронам, а также посылает сигнал России о том, что Америка якобы может относиться иначе к нашей временно оккупированной территории,
– отметил Зеленский.
Он ожидает, что министерство обороны и министерство иностранных дел обсудят этот вопрос со всеми соответствующими структурами в США.
К слову, 13 ноября Зеленский также раскритиковал правительственных чиновников из-за ситуации с электричеством в Белой Церкви и Броварах.